Мир 05 марта 2024, 01:49 Бербок заговорила о самообороне Украины, комментируя отправку ВСУ ракет Taurus Бербок на вопрос об отправке Taurus ВСУ заявила о праве Украины на самооборону РИА «Новости»

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Глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя вероятность поставок ракет Taurus Украине, призвала тщательно изучить все доступные средства на основе международного права. Ее слова привела телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

«Мы должны в контексте самообороны Украины на основе международного права тщательно изучить все средства, которые у нас есть», — сказала она.

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Ранее Канцлер Германии Олаф Шольц не согласился отправить ВСУ крылатые ракеты Taurus. По его словам, украинская армия не может контролировать применение иностранных ракет. Помимо этого, канцлер ФРГ объяснил, что страна не собирается отправлять немецких солдат в зону спецоперации.

До этого главред RT Маргарита Симоньян выложила аудиозапись с утечкой разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, где они обсуждают удары по Крымскому мосту. Там военные из Германии подняли вопрос о том, как сделать это так, чтобы Шольц мог продолжать отрицать участие ФРГ в украинском конфликте.