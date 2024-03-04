Спецоперация 04 марта 2024, 19:05 Украина лишилась шанса на поставку крылатых ракет Taurus Guardian: Шольц отказался отправлять Украине ракеты Taurus РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц не согласился отправить ВСУ крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщила газета The Guardian.

По словам канцлера ФРГ, военные ВСУ не смогут контролировать применение иностранных ракет. Шольц также отметил, что Германия не станет отправлять на Украину своих солдат.

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«Немецкие солдаты никоим образом не могут быть связаны с целями, которых может достичь эта система (Taurus — прим. ред.)», — указал немецкий канцлер.

По информации РИА «Новости», в ходе посещения образовательного учреждения в городе Зиндельфингене Шольц напомнил, что Taurus имеют очень большой радиус действия. Он добавил, что четко обозначил свою позицию по поставкам этих ракет Украине.

Ранее представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер назвал абсурдом обвинения в подготовке к войне с Россией. Он указал, что перехваченный разговор высокопоставленных немецких военных об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту якобы не является поводом для подобных утверждений.