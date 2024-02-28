Эксклюзив 28 февраля 2024, 16:00 Музыка будет долгой. Запад продолжит поддержку Украины в борьбе с Россией Симоньян заявила, что Западу выгодно поддерживать Украину в конфликте с Россией РИА «Новости»

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За все время проведения СВО страны Запада так и не поняли, что Россия ни при каких условиях не согласится на заморозку конфликта на Украине. Европа и США продолжат поддерживать официальный Киев из-за экономической выгоды. Об этом в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко заявила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Сплоченность общества

Страны Запада до сих пор не признали тот факт, что Россия не согласится на заморозку конфликта и не откажется от поставленных целей СВО. Это, по мнению Симоньян, произошло потому, что Европа и США недооценили сплоченность российского народа.

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«Они недооценили сплоченность нашего народа; то, в какой мере он хотел, чтобы Россия наконец начала помогать Донбассу; то, в какой мере наш народ поддерживает, по-русски говоря, спецоперацию, ликвидацию нацистской Украины и возвращение нормальной Украины, нашей Украины к нам — в том или ином виде, закрепленной ли юридически на территории всей Украины или в составе Российской Федерации, — в том, в котором уже прописана сейчас у нас Конституция, или в большем. Точно не в меньшем», — пояснила она.

РИА «Новости»

Ставка на санкции

Страны Запада понимают, что победить ядерную державу на поле боя невозможно. Россия, по словам главреда РТ, еще не задействовала все имеющееся арсеналы вооружений. США и Европа сделали ставку на то, что санкции негативно отразятся на экономическом состоянии России, пояснила она.

Они рассчитывали, что ввиду санкций экономическое состояние России критически изменится — соответственно, критически ухудшится жизнь населения, и народ встанет на дыбы, скажет: «Да вы что! Давайте верните-ка нам все как было до февраля 2022 года, иначе мы вот здесь устроим». Маргарита Симоньян главред RT

Европа и США продолжают рассчитывать на такой вариант развития событий, добавила она, и говорят о своих желаниях вслух.

«Они же даже вслух — недавно кто-то из украинских товарищей об этом сказал — проговаривают, что, „нужно ‚додушить‘ экономику [России] так, чтобы все люди в стране почувствовали тяготы“. И так, чтобы, почувствовав их, люди вынудили свое руководство отказаться от СВО. Но они же тоже не отступят просто так, понимаете? Я об этом говорю с самого начала — что эта музыка будет долгой», — заявила главред РТ.

РИА «Новости»

Запад, по ее словам, не может позволить себе отступить от начатого дела. В противном случае США окончательно потеряют свое лицо и утратят позиции «лидера свободного мира». Кроме того, заметила Симоньян, у американцев нет причин отступать.

«Зачем? Им что, плохо что ли? Им отлично. У них работает военная промышленность, они деньги зарабатывают. Они чем рискуют? Два года — они поняли, что это не работает. И что они должны теперь сделать, исходя из их логики? Отвернуться, заняться другим делом? Они не будут этого делать, потому что им прекрасно. Чем дольше идет этот конфликт, тем им лучше, понимаете?» — заключила она.

Для завершения специальной военной операции России, по словам Симоньян, предстоит проделать еще очень большой путь.