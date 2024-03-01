Мир 01 марта 2024, 05:09 В России установят личности всех погибших при крушении Ил-76 Омбудсмен Москалькова: в РФ опознают погибших при крушении Ил-76, ДНК имеется РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России могут идентифицировать личности всех погибших при крушении военного самолета Ил-65 в Белгородской области, их ДНК в наличии. Об этом заявила РИА «Новости» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«По поводу тел — я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности», — заявила омбудсмен.

Реклама

ВСУ атаковали российский военно-транспортный самолет 24 января, сбив ракетой, выпущенной из американского комплекса Patriot. Это подтвердили и чиновники в США, пусть и анонимно.

Самолет перевозил 65 украинских пленных для обмена, все они погибли, как и шесть членов экипажа. Президент России Владимир Путин назвал это преступлением и попыткой отвлечь внимание украинцев от провалов ВСУ на фронте, а в МИД РФ усомнились, что с властями Украины можно хоть о чем-то договариваться.

Ранее появилась информация, что борт Ил-76 атаковали под давлением британских военных советников, причем без согласования со штабом противовоздушной обороны в Киеве.