Мир 18 февраля 2024, 08:27 ВСУ могли сбить Ил-76 с украинскими пленными под давлением британских советников РИА «Новости»: ВСУ сбили Ил-76 под давлением британских военных советников Пресс-служба Следственного комитета России

Читать 360tv в

В гибели украинских военнопленных и экипажа российского Ил-76, который ВСУ сбили в Белгородской области, виновны британские военные советники Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

«Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве», — поделился собеседник.

Реклама

Он также указал, что ВСУ не провели дополнительную проверку данных о движении судов над регионом.

ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет 24 января ракетой, выпущенной из комплекса Patriot с подконтрольной Киеву территории. Все находившиеся на борту погибли.

Россия предложила международным организациям провести расследование. Однако даже в ООН решили «держаться подальше» от катастрофы.