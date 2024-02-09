Мир 09 февраля 2024, 16:18 «Залужного тоже не было?» МИД ответил на слова Данилова об «отсутствии» пленных на Ил-76 Захарова спросила у секретаря СНБО Данилова, был ли Залужный в ВСУ Пресс-служба Следственного комитета

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова об «отсутствии» военнопленных ВСУ на рухнувшем Ил-76. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Хочется спросить: а Залужного (экс-главком Вооруженными силами Украины Валерий — прим. ред.) тоже не было в ВСУ или пока еще помнят, что был?» — задала вопрос Захарова.

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Данилов после публикаций в американских СМИ с подтверждением применения ракеты Patriot по Ил-76 стал отрицать присутствие пленных бойцов ВСУ на самолете, сбитом украинскими боевиками в Белгородской области. Секретарь СНБО также призвал не быть категоричными в утверждении, что лайнер сбили ВСУ.

Чиновники в США в беседе с The New York Times подтвердили, что украинские войска атаковали Ил-76 из системы Patriot американского производства. Они также допустили, что оружие, с помощью которого уничтожили лайнер, поставила Украине одна из западных стран.