Мир 08 февраля 2024, 19:01 Чиновники из США анонимно признали, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot NYT: чиновники в США подтвердили сообщения об ударе по Ил-76 из ЗРК Patriot РИА «Новости»

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Американские чиновники анонимно признали достоверность информации о том, что по российскому самолету Ил-76 под Белгородом ударили из произведенной в США системы Patriot. Публично американцы признавать эти данные отказались. Об этом сообщила газета New York Times

«Чиновники, которые говорили в частной беседе на условиях анонимности, заявили, что сообщения о том, что была использована ракета Patriot, верны», — отметили в издании.

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В газете добавили, что американские официальные лица сочли вероятным, что некоторые их жертв авиакатастрофы являлись украинскими военнопленными. Источники издания также указали, что ЗРК Patriot, из которой сбили российский самолет, поставила одна из стран Европы.

Авиалайнер Ил-76, перевозивший для обмена пленных бойцов ВСУ, рухнул в Белгородской области 24 января. Минобороны заявило, что самолет сбили украинские боевики. По информации СК России, удар по борту нанесли с помощью управляемых ракет из американского ЗРК Patriot.