Мир 05 апреля 2024, 02:04 Невозможно жить. Во Франции описали реальную картину состояния украинских городов Политолог Public Sénat: в Одессе нельзя жить из-за отключений электричества Freepik

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В крупных городах Украины, в том числе Одессе, невозможно жить, потому что там очень часто отключают электроснабжение. Об этом заявила политолог Вера Гранцева в эфире YouTube-канала Public Sénat.

«Энергетическая инфраструктура часто подвергается ударам, что делает жизнь в крупных городах, например, Одессе, невозможной», — сказала она.

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Эксперт отметила, что обстановка в Одессе почти не отличается от ситуации в других крупных городах страны, даже если они расположены далеко от линии боевого соприкосновения.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что после удара по Одесской области во многих районах областного центра отключился свет. За день до этого аварийные отключения электроснабжения зафиксировали в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.