В ЕС поручили оценить заявку Украины на вступление в союз

Поспреды Евросоюза на заседании COREPER в понедельник договорились подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС. Об этом сообщило французское председательство.

«Постоянные представители договорились поручить Европейской комиссии подготовить оценку заявок на вступление в ЕС, представленных Украиной, Грузией и Молдавией», — сообщило РИА «Новости».

Соответствующее письмо будет подготовлено по письменной процедуре и будет согласовано с Советом Евросоюза.

Глава Евросовета Шарль Мишель во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским отмечал, что заявка его страны на вступление в ЕС будет рассмотрена в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Грузия намерена подать заявку на вступление в ЕС. Также об этом заявила и Молдавия.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц назвал правильным решением отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО. По его словам, в настоящее время этот вопрос не значится в числе актуальных и сначала необходимо разрешить конфликт.