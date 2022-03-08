В ЕС поручили оценить заявку Украины на вступление в союз
Постпреды ЕС поручили оценить заявку Украины, Грузии и Молдавии на вступление в союз
Поспреды Евросоюза на заседании COREPER в понедельник договорились подготовить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в ЕС. Об этом сообщило французское председательство.
«Постоянные представители договорились поручить Европейской комиссии подготовить оценку заявок на вступление в ЕС, представленных Украиной, Грузией и Молдавией», — сообщило РИА «Новости».
Соответствующее письмо будет подготовлено по письменной процедуре и будет согласовано с Советом Евросоюза.
Глава Евросовета Шарль Мишель во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским отмечал, что заявка его страны на вступление в ЕС будет рассмотрена в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Грузия намерена подать заявку на вступление в ЕС. Также об этом заявила и Молдавия.
В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц назвал правильным решением отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО. По его словам, в настоящее время этот вопрос не значится в числе актуальных и сначала необходимо разрешить конфликт.