Грузия подаст заявку на вступление в ЕС

Грузинское правительство 3 марта подаст заявку на вступление в Евросоюз. Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Правительство Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС», — процитировало Кобахидзе РИА «Новости».

Глава партии уточнил, что документ передадут в структуры Евросоюза в четверг, 3 марта. Заявку представят от имени правительства Грузии. По словам Кобахидзе, страна хотела попроситься в ЕС в 2024 году. Тогда заявка имела бы преимущества, так как была бы подкреплена новыми реформами. На сегодняшнее решение повлияли общий политический контекст и новая реальность.

«После консультаций с членами политсовета партии и в первую очередь с премьер-министром, политическая команда „Грузинской мечты“ приняла политическое решение немедленно подать заявку на получение статуса кандидата в члены в ЕС», — заключил председатель партии.

Ранее заявку на вступление в Евросоюз подал президент Украины Владимир Зеленский. Лидер страны подписал документ после начала российской спецоперации на Украине.