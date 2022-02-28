Зеленский отправил в Брюссель заявление на вступление Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление страны в Европейский Союз. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Офиса украинского лидера Андрей Сибига.

Он отметил, что подписи под документом также поставили председатель Верховный рады Руслан Стефанчук и глава украинского кабмина Денис Шмыгаль.

«Документы уже в пути в Брюссель», — написал Сибига. Он отметил, что копии документа отправили председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Европарламента Роберту Метсоле.

Владимир Зеленский в ходе экстренного заседания Совета Европы, которое прошло в ночь на 25 февраля просил рассмотреть заявку Украину по вступлению в ЕС по ускоренной процедуре.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украине для вступления в Евросоюз требуется провести большой объем реформ, что невозможно сделать за несколько месяцев.