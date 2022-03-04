Шольц назвал верным решением отказ принимать Украину в НАТО
Канцлер Германии Шольц: отказ принять Украину и Грузию в НАТО был верным решением
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал правильным решением отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО. Западные антироссийские санкции он счел одновременно и давлением, и путем к дипломатии.
Щольц подчеркнул, что вопрос членства Грузии и Украины в НАТО в повестке не значился. Слова немецкого канцлера привело РИА «Новости».
«Отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО был правильным», — сказал он.
Возможное вступление указанных стран и в Евросоюз Шольц тоже отверг, указав на необходимость остановить конфликт.
Используемые Западом санкции против России канцлер объяснил давлением на государство. По его мнению, ограничения в тоже время «открывают пространство для дипломатии».
США, Великобритания и страны ЕС отреагировали санкционными мерами на спецоперацию РФ. В российском МИД заявили, что страны-партеры России при этом оказались под шантажом со стороны Соединенных Штатов.