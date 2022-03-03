Молдавия подала заявку на вступление в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду объявила, что страна подает заявку на вступление в Европейский союз. Этот документ она подписала на брифинге в Кишиневе в присутствии журналистов.

Санду сообщила, что это заявление — обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону, который занимает пост председателя Европейского совета. Она добавила, что заявку подадут в Брюсселе в ближайшие дни, написал «Интерфакс».

Санду добавила, что вступления в Евросоюз хотели граждане Молдавии и они высказали его на выборах. «В нынешней сложной ситуации мы обязаны действовать быстро и четко, чтобы обеспечить европейское будущее, свободу и демократию нашим гражданам», — добавила она.

Подписи под обращением также поставили премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица и председатель парламента Игорь Гросу.

Накануне стало известно, что грузинское правительство 3 марта тоже подаст заявку на вступление в Евросоюз. Ранее заявку подал президент Украины Владимир Зеленский.