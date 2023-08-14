Мир 14 августа 2023, 16:45 Мигранты из Ирака сожгли Коран у парламента Швеции Акцию с сожжением Корана у парламента Швеции провели мигранты-рецидивисты РИА «Новости»

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Очередное сожжение страниц Корана провели в Швеции. На этот раз местом для акции стала площадь Минтторгет, расположенная недалеко от здания парламента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента с места события.

По данным журналиста, организаторами стали мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем, уже ставшие фигурантами уголовного дела за подобные акции.

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Против сжигания священной книги к площади стянулись члены мусульманской общины. Но дальше заграждения из полицейских микроавтобусов их не пустили. Причиной стали угрозы исламистских террористических организаций после ряда подобных акций. Одного из протестующих, который прорвался через заграждение, задержали.

Ранее сожжением Корана перед зданиями посольств исламских стран в Копенгагене занимались участники правой радикальной группировки «Датские патриоты». Все свои акции они предварительно согласовывали с властями страны, чем возмущали дипломатов.