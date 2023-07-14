Власть 14 июля 2023, 22:19 Захарова назвала сожжение Корана на Западе «новой нормальностью» Представитель МИД Захарова: сожжение священных книг на Западе стало «новой нормальностью» РИА «Новости»

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Сожжение священных книг на Западе в целом и в Швеции в частности стало очередным проявлением «новой нормальности», написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она ответила на публикацию сенатора Григория Карасина, который напомнил о скандальных акциях с Кораном и Торой.

Сенатор в своем Telegram-канале назвал Швецию, стремящуюся в НАТО, лидером среди стран по сожжению священных книг. Карасин задался вопросом о том, стали ли подобные действия стандартной практикой альянса.

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Мария Захарова ответила сенатору, напомнив о том, что в свое время шведские власти объявляли орудовавших на Северном Кавказе террористов «борцами за свободу», а теперь они поддерживают действия украинского лидера Владимира Зеленского.

«И весь Запад считает такое поведение „нахождением на правильной стороне истории“. Сожжение святых книг — еще одно проявление „новой нормальности“ либеральной диктатуры», — подчеркнула Захарова.

Днем 15 июля возле посольства Израиля в Стокгольме сожгут Тору и Библию. Разрешение на проведение «акции» выдали власти Швеции.