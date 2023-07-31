Мир 31 июля 2023, 18:19 Новая акция с сожжением Корана прошла у здания шведского парламента Expressen: мигранты из Ирака подожгли Коран у парламента Швеции РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Стокгольме у здания парламента прошла новая акция с сожжением Корана. На этот раз ее организовали мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем. Об этом сообщило издание Expressen.

Сначала митингующие призывали собравшуюся на площади Минтторгет толпу поддержать «запрет Корана». После этого мигранты начали пинать книгу и подожгли ее. Затем Момика и Наджем выбросили экземпляр в мусорный ящик, а в конце кинули туда еще одну разорванную книгу.

Реклама

По данным ТАСС, акцию одобрила шведская полиция. Однако против организаторов протеста уже возбудили уголовное дело по факту разжигания вражды. За действиями мигрантов наблюдали мусульмане, которые громко осуждали их.

Эту ситуацию уже прокомментировал шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. Он заявил, что из-за сожжения Корана безопасность Швеции и Дании столкнулась с серьезными проблемами. Поэтому правительства стран рассмотрят ограничения на проведение общественных акций.