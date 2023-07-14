Мир 14 июля 2023, 17:10 Власти Швеции разрешили публично сжечь Тору и Библию The Jerusalem Post: власти Швеции разрешили сжечь Тору и Библию у посольства Израиля piqsels

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Шведские власти разрешили публично сжечь свиток Торы и христианскую Библию возле посольства Израиля в Стокгольме 15 июля. Об этом написала газета The Jerusalem Post.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter осудил решение шведских властей и назвал его позорным. Он призвал уважать священные тексты всех конфессий.

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Резко против сожжения еврейской и христианской Библий также выступил президент Израиля Ицхак Герцог. Он призвал весь мир объединиться ради осуждения «этого отвратительного поступка».

«Я осудил сожжение Корана, священного для мусульман всего мира, и теперь я убит горем, что та же участь ожидает еврейскую Библию, вечную книгу еврейского народа», — привела слова Герцога его канцелярия.

Ущерб священным текстам — это не демонстрация свободы слова, добавил президент Израиля. Он назвал такие действия вопиющим подстрекательством и актом чистой ненависти.

В конце июня полиция Швеции разрешила сжечь Коран возле мечети в столице страны. После этого в шведские правоохранительные органы подали еще несколько заявок на акции с сожжением религиозных книг.