Украинские боевики предприняли неудачные попытки вырваться из окружения в Мариуполе

Украинские боевики за несколько дней два раза попытались вырваться из окружения с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Все попытки удалось пресечь, многие боевики погибли. Об этом РИА «Новости» сообщил командир подразделения ДНР.

«Было две попытки прорыва с „Азовстали“ на северном направлении. Но они были остановлены. <…> Это было примерно дня три-четыре назад», — поделился собеседник агентства.

Утром 17 апреля окруженной украинской группировке предложили сдать оружие добровольно. Сдавшимся обещали сохранить жизнь. Боевики ответили отказом. По данным Минобороны РФ, власти Украины приказали националистам расстреливать желающих сдаться в плен.

По сообщениям Минобороны РФ, на территории «Азовстали», помимо украинских боевиков, оказались заблокированы до 400 иностранных наемников. Большинство из них — жители европейских стран, а также Канады.

К утру 18 апреля силы Донецкой Народной Республики пододвинулись к территории завода.