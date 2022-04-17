Националистам из «Азовстали» приказали расстреливать тех, кто хочет сдаться в плен

Украинские власти приказали боевикам в Мариуполе расстреливать любых желающих сложить оружие среди военнослужащих ВСУ и иностранных наемников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что украинская группировка на территории завода «Азовсталь» полностью окружена и заблокирована. Боевикам предложили добровольно сложить оружие и сдаться.

«Киевский националистический режим, по данным радиоперехвата, запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам „Азова“ (запрещен в РФ) на месте расстреливать любых желающих сложить оружие», — сказал он.

В Минобороны ранее сообщили, каждому сдавшемуся гарантируют сохранение жизни и соблюдение норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Российские военные предложили сначала установить связь между украинской и российской сторонами, затем объявить режим тишины и поднять флаги. После этого украинские вооруженные подразделения и наемники должны будут выйти из здания без какого-либо оружия.