Минобороны России предложило боевикам в Мариуполе сложить оружие

Минобороны России предложило блокированным в Мариуполе формированиям националистам сложить оружие. При этом боевикам гарантировали сохранение жизни.

«Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате „Азовсталь“, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, ВС России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06:00 мск 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие», — сказано в срочном заявлении ведомства.

Как заверили в Минобороны, каждому сдавшемуся гарантируют сохранение жизни и соблюдение норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Для осуществления операции российские военные предложили определенный алгоритм действий.

Согласно плану, сначала установят связь между украинской и российской сторонами, затем объявят «режим тишины» и поднимут флаги. После этого украинские вооруженные подразделения и наемники должны будут выйти из здания без какого-либо оружия.

Оборонное ведомство призвало украинских бойцов и иностранных наемников принять единственно правильное решение по прекращению боевых действий.