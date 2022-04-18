Сдавшиеся в плен украинский военные рассказали, что в Мариуполе на территории «Азовстали» в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что окруженной и полностью заблокированной на «Азовстале» украинской группировке предложено добровольно сложить оружие и сдаться.

Однако, как свидетельствуют данные радиоперехвата, киевский режим запретил вести переговоры о сдаче в плен. Боевикам нацбатальона «Азов»* приказано на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Как рассказали ранее сдавшиеся в плен украинские военнослужащие, в общей сложности на территории предприятия в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наемников.

Большинство из них — это граждане европейских стран, а также Канады. Ранее Минобороны РФ сообщало, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе ведутся на шести иностранных языках.

*«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование