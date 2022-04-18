Силы ДНР пододвинулись к территории «Азовсталя» в Мариуполе

Военнослужащие Народной милиции ДНР подошли к территории завода «Азовсталь», где с помощью российских военных им удалось уничтожить укрепрайон ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram.

Корреспондент НМ ДНР Павел Фоменко в сюжете сообщил, что находится около завода «Азовсталь».

«В укрепленном районе еще оказывают сопротивление национальные батальоны. Несмотря на это, свободные отряды Народной милиции Донецкой Народной Республики при поддержке армии Российской Федерации пытаются выбить их из этого укрепрайона», — рассказал он.

Он показал баррикады из автомобилей, из-за которых можно видеть завод «Азовсталь».

«Совместные отряды НМ РФ при поддержке армии РФ уверенно продвигаются вперед», — добавил Фоменко.

Металлургический комбинат «Азовсталь» находится в Мариуполе. Ранее он являлся монополистом на Украине по выпуску определенных видов металлопроката.

За сутки из Мариуполя, по данным штаба терробороны ДНР, удалось эвакуировать более 400 человек.