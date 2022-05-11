Украинские беженцы в Латвии примкнули к националистам

Беженцы с Украины помогают латвийским националистам осквернять памятники, рассказал посол России в Латвии Михаил Ванин. Их за это не наказывают, сообщил ТАСС.

Латвия приняла около 30 тысяч беженцев с Украины, и теперь Рига, по словам дипломата, похожа на большой украинский город — столица завешана флагами и транспарантами в ее поддержку.

«Ведут себя украинские беженцы, я бы сказал, немного развязно. Пытаются помогать местным националистам в уничтожении российских военных мемориальных объектов», — Михаил Ванин заявил в эфире телеканала «Соловьев Live».

Кроме того, сами местные власти попытались сорвать празднование Дня Победы. Они провели информационную кампанию против России и провозгласили 9 мая днем памяти жертв на Украине. Однако, по словам посла, эти меры имели обратный эффект, и к памятнику освободителям Риги и Латвии пришли даже те, кто раньше этого не делал.

На поведение беженцев пожаловались также жители Франции, Молдавии и других стран, а в США возбудили уголовное дело на украинца, который напал на земляка за использование русского языка.