Украинец в Нью-Йорке напал с «розочкой» на земляка за русский язык

Полиция Нью-Йорка возбудила дело против украинца Олега Сулима. В караоке-баре он напал на земляка за использование русского языка, сообщила газета New York Post.

Все произошло 25 апреля в 3:40 (10:40 по московскому времени) в заведении Signature в Шипсхед-Бей. Жертва нападения, украинец Андрей Мелешков, отмечал с друзьями свой день рождения. Они разговаривали на русском языке. Вдруг к парням подсел Олег Сулима, заявил, что именинник похож на русского и начал ругаться.

Для того чтобы украинец оставил их в покое, друзья начали разговаривать с ним на украинском языке, но это еще сильнее раззадорило хулигана. Он потребовал произнести слово «паляница», так как у него сложное произношение, а после взял две бутылки, разбил их друг о друга и набросился на Андрея Мелешкова. Парню наложили швы на шее и лице. Олега Сулиму арестовали, возбуждено дело — украинец подозревается в преступлении на почве ненависти и незаконном хранении оружия.

Ранее в Испании арестовали украинку, которая напала на русскую девушку с ребенком. Она преследовала ее и оскорбляла, и прохожим пришлось вызвать полицию.