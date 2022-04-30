Поселившие у себя украинских беженцев французы пожаловались на изнурение

Многие жители Франции, которые приняли у себя беженцев с Украины, через два месяца после этого начали говорить о своем разочаровании и изнурении. Об этом написала французская газета Le Figaro.

По данным управления по иммиграции и интеграции страны, порядка 70 тысяч украинцев во Франции каждый месяц получают пособие в размере 426 евро. Но этих денег не хватает, чтобы они могли себя нормально обеспечивать, сообщил RT.

Процедура оформления пособия долгая — на нее может уйти несколько недель. При этом французов, которые предоставляли беженцам жилье, никак не поддерживают финансово.

Le Figaro привел несколько историй семей, у которых ухудшилось качество жизни после принятия беженцев. Один из собеседников издания заявил, что был вынужден из-за этого отказаться от какой-либо общественной и семейной жизни.

«[Беженцев] нужно сопровождать в путешествиях, делать покупки, выполнять административные процедуры. Я перегружен и очень мало сплю», — пожаловался мужчина.

Еще одна француженка, у которой живет украинка с тремя детьми, призналась в аналогичных проблемах. По словам женщины, она надеялась на помощь госслужб, но ее почти нет. Она добавила, что теперь у нее дома больше нет семейной жизни и интимной обстановки.