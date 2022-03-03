Драки и крики «Слава Украине». Жители Молдавии в шоке от хамского поведения беженцев с Украины

Жители Молдавии пожаловались на поведение некоторых беженцев с Украины. Люди заявили о большом количестве драк, криках «Слава Украине» и требованиях бесплатных бургеров. Более того, некоторые украинцы недовольны, когда молдаване пытаются помочь, разговаривая на русском — знакомом им языке. Уже появились предложения перестать принимать беженцев.

Молдавия приняла порядка 25 тысяч беженцев с Украины

Молдавия приняла у себя порядка 25 тысяч беженцев с Украины и получила более 400 заявлений о предоставлении убежища. Об этом министр иностранных дел республики Нику Попеску написал в Twitter.

Источник фото: Twitter/Nicu Popescu

Он подчеркнул, что власти страны делают все, чтобы оказать необходимую поддержку украинцам. Так, Молдавия уже упростила въезд для граждан Украины и создала распределительные центры для беженцев. В страну будут пускать украинцев, даже если у них нет заграничного паспорта. Достаточно будет наличия внутренних документов. Не понадобится даже сертификат о вакцинации от коронавируса.

Дерутся и возмущаются, что с ними говорят по-русски

Пока власти Молдавии упрощают беженцам въезд, местные жители начали жаловаться на поведение приезжающих украинцев. По словам молдаван, большая часть прибывающих беженцев не понимает, что им пытаются помочь. Украинцы не довольны тем, что с ними разговаривают по-русски. Более того, они требуют к себе особого отношения.

Так, один из жителей Молдавии заявил, что сочувствует украинцам и приветствует 30% из 100% беженцев, которые прибыли на его Родину за помощью. Видео опубликовал у себя Telegram-канал «Суверенная Демократия».

«Остальные 70%, вот эти черти с лицом ангела, которые ходят, дерутся, бунтуют, орут по Молдавии „Слава Украине“ и дерутся со всеми подряд — в отеле, в ресторане из-за того, что их там обслуживают на русском языке, вы должны понимать, что вас пытаются обслуживать на для вас же понятном языке. Если вам что-то не нравится, ***, откуда пришли. <…> Мы должны понимать, что нам *** не нужна ваша Украина. Молдавский народ отдает вам последний кусок хлеба. Будьте людьми, а не ***. Цените закон чужой страны», — заявил житель Молдавии.

Случай с беженцами-русофобами описала еще одна молдаванка. Видео опубликовано в Telegram-канале «ВестиFM+».

«Беженец из Украины приехал в гостиницу и зашел в ресторан — набросился на официантку, так как она говорит на русском языке. Она говорила так, чтобы было понятно и ему, и ей. Не надо приезжать к нам в страну, чтобы учить нас разговаривать. <...> Я очень прошу проявлять к нам уважение, так как мы с распростертыми объятиями принимаем каждого в нашей маленькой стране с очень большим сердцем», — заявила девушка.

Просят бассейн в отеле и бесплатные бургеры

Более того, некоторые украинцы оказались недовольны тем, что в отеле, где их разместили, был закрыт бассейн. Об этом рассказала одна из жительниц Молдавии. Более того, по ее словам, есть те, кто требуют бесплатное обслуживание в кафе или ресторанах. В качестве аргумента беженцы показывают паспорт гражданина Украины. Видео опубликовано в Telegram-канале «Русская Весна Z | Украина | Донбасс».

«Мы вас приняли как своих. <…> Вам дали бесплатное жилье, воду, еду, карточки. <…> Вас обеспечили в том, в чем вы нуждались. Кто вы такие, чтобы кричать на девушку за то, что она разговаривает с вами на русском языке? Вы — нормальные люди? <…> Я думаю, что пора, наверное, уже позакрывать границы, потому что это никуда не годится. Вас приняли очень тепло», — заявила девушка.

Портят недвижимость

При этом пользователи Twitter уже начали обсуждать, как за такой короткий промежуток времени местные жители успели пострадать от украинцев материально. Так, Оля из Апероля рассказала, что ее друг сделал евроремонт в квартире, чтобы продать. Однако ситуация, в которой оказались украинцы, заставила его расчувствоваться. В итоге, мужчина бесплатно поселил в этой квартире беженцев.

«Утром приходит, двери открыты, никого нет. Украли плазму, на ее месте написали «русский корабль идет ***», — заключила девушка.