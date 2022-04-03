Помощь в обмен на хамство. Принимающие украинских беженцев страны пожаловались на наглость незваных гостей

Жители Украины продолжают уезжать из страны. Основными государствами, которые приняли на себя основной поток беженцев, стали Молдавия и Польша. Местные жители оказали посильную помощь прибывшим на их территории. Но слов благодарности за прием услышали не от всех. От наглости земляков в шоке оказались даже украинцы, давно живущие за пределами страны.

Недовольные Европой

На помощь украинским беженцам в Польше пришли их земляки, которые давно уехали из страны на заработки. Таких трудовых мигрантов называют «заробитчанами». Одна из женщин на странице в социальной сети опубликовала возмущенный поведением украинских беженцев пост.

Она пояснила, что всем приехавшим бесплатно предоставляют жилье, продукты, предметы гигиены и медикаменты. Женщина добавила, что огромное количество поляков и тех украинцев, которые приехали в страну давно, устроились волонтерами. Но беженцы высказывают недовольство.

«Они приезжают сюда, думая, что им здесь дадут квартиры, денег и будут их содержать бесплатно. Мы работаем по 12 часов, платим за жилье, за продукты. Мы — „заробитчане“, которые сейчас помогают беженцам, которые бегут сюда. И вы недовольны, что вам предоставили не те условия. Я в шоке просто. Крутите носом, что у вас одна кухня на две комнаты», — подчеркнула автор видео.

Еще одна живущая в Польше украинка рассказала, что местные сильно удивились, когда беженцы отказались от предлагаемой им работы. Видео с ее рассказом опубликовал Telegram-канал Ura.ru. Девушка пояснила, что речь идет о приехавших из Львова и Львовской области, где боевых действий не было.

«Мои знакомые из Польши взяли их к себе на время, попытались им работу найти. А они сказали: „Вы что? Какая работа? Мы приехали, нам казалось, что будет пособие и квартиру дадут“», — поделилась она.

Но самой вопиющей историей оказался рассказ девушки одной из стран Балтии.

Она пояснила, что в отель, где работает ее молодой человек, привезли беженку с Украины. Но за сутки проживания в отеле она устроила скандал, за то, что ей не предоставили халат, а также в номере нет сливок для кофе.

Проблемы языка

Кроме недовольства условиями размещения украинские беженцы возмущены тем, что с ними разговаривают не на их родном языке. Свои претензии они умудрились высказать даже жителям Германии и русскоязычным волонтерам, которые занимаются их проблемами. Об этом рассказала уроженка Прибалтики, которая с этим столкнулась.

По ее словам, приезжающие беженцы начали устанавливать свои правила и требуют, чтобы с ними не говорили по-русски.

«Вы приезжаете и говорите: «Не разговаривайте с нами на русском языке, говорите на украинском. Мы не говорим на украинском. Я, например, прибалтка», — заявила женщина.

Автор видео подчеркнула, что уже известны случаи, когда украинские беженцы, которых приютили на пару дней жители Германии, обворовывали квартиры. Она подчеркнула, что немцы такого обращения с собой терпеть не будут даже несмотря на то, что люди переживают горе и им нужна помощь.

Вопрос с русским языком украинские беженцы также подняли в Молдавии, с жителями которой когда-то жили в одной стране. По словам одной из девушек, украинцев приняли «как своих», выделив им бесплатно жилье и обеспечив всем необходимым, но в результате столкнулись с настоящим хамством.

«У меня к вам такой вопрос. Вот кто вы такие, чтобы объяснять девушке, которая разговаривает с вами на русском языке (чтобы вы понимали друг друга, когда она вас обслуживает), а вы начинаете на нее орать: почему она с вами разговаривает на русском языке? Вы мне скажите, вы вообще нормальные люди?», — возмутилась она.

Девушка предложила всем недовольным срочно собрать вещи и поехать домой и там разговаривать на любом языке, который им нравится.

Отдельно она коснулась жалоб беженцев, которых не устроил отель, где их разместили, потому что там не открыт бассейн. Кроме того, девушка рассказала, что украинцы пользуются своим статусом и требуют, чтобы им все давали бесплатно.

В качестве примера она привела случай, когда мужчина в ресторане заказал пять бургеров, но услышав цену, достал украинский паспорт и потребовал отдать заказ просто так.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала специальной операции из Украины в соседние страны выехали более 4,17 миллиона человек.