Мир 04 марта 2024, 01:04 Зеленский назвал аморальной ситуацию на границе с Польшей Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы морали Flickr

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей, где протестующие польские фермеры блокируют приграничные пропускные пункты, давно уже вышла за границы морали. Свое видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.

«Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», — заявил он.

Реклама

Зеленский считает, что польские власти не должны использовать ситуацию на Украине в своей внутренней политической борьбе. Он надеется, что решение проблемы на границе будет найдено.

В конце февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что польские чиновники не пришли на переговоры по поводу транспортной блокады на границе. По его словам, шестимесячная блокада уже серьезно ударила по украинской экономике и обороноспособности.

Ранее на одной из акций протеста польских фермеров на границе заметили трактор с советским флагом и плакатом с надписью «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями!».