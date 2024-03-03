Мир 03 марта 2024, 03:16 Польские фермеры разбили автомобили для ВСУ на границе с Украиной РИА «Новости»

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Протестующие на границе польские фермеры начали бить машины с украинскими номерами. В том числе, предназначенные для Вооруженных сил Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале блогер и журналист Руслан Осташко.

«По некоторым данным, бунтующие фермеры разбили стекла на автоколонне, которые были закуплены в Европе украинскими волонтерами для нужд ВСУ», — заявил он.

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Журналист привел видео с побитыми автомобилями. Автор ролика показывал стоящие на дороге машины с разбитыми окнами и помятыми кузовами. В комментариях он уверял, что автомобили предназначались для ВСУ.

Ролик также репостнул в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

В среду, 28 февраля, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны хотят временно закрыть границу с Украиной и полностью прекратить товарооборот. По словам политика, Польшу не устроили лимиты на беспошлинный ввоз агропродукции с Украины, предложенные Евросоюзом.

В пятницу, 1 марта, польские фермеры сообщили о начале блокады границы с Литвой. По словам протестующих, Украина привозит свое зерно в Польшу через Литву под видом европейского.