Мир 22 февраля 2024, 19:13 «Путин, разберись!» Польские фермеры ополчились на Украину, ЕС и свои же власти Организатор протестов фермеров в Польше: мы стали заложниками Украины Изображение, созданное с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Европейские протесты фермеров начались именно с них — с поляков, которые долго терпели «идеальный шторм», обанкротивший огромное количество мелких предприятий в угоду сельскохозяйственным гигантам с международным капиталом, а также — в первую очередь — в угоду Украине. Теперь на одном из тракторов, заблокировавших границу республики для ввоза товаров с Незалежной, красуется алое знамя Советского Союза и призыв: «Путин, разберись». За метаморфозами наблюдал «360».

Фермеры против Украины

Сколько бы польские СМИ, а еще больше польские власти ни пытались убедить Киев, который успел смертельно оскорбиться, что фермеры Польши не выступают против Украины как таковой, реальность упряма.

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Владельцы предприятий именно что возмущены тем, как Киев воспользовался поляками для решения своих корыстных проблем.

Какая же кошка пробежала между Польшей и Украиной (это не считая территориальных претензий, а также памяти об истреблении поляков украинскими нацистами во Вторую мировую)?

Протесты польских фермеров, 20 февраля 2024 года / Karol Serewis / Keystone Press Agency / Global Look Press

В сущности, все просто: Варшава истово бросилась помогать киевскому режиму после начала российской СВО, снабжая его оружием, собирая гуманитарку, проводя обучение военных на своей территории, всячески отстаивая интересы Владимира Зеленского на европейской и натовской арене. В ответ Украина использовала Польшу как способ сбыть свою сельскохозяйственную продукцию, пока Евросоюз в рамках аттракциона невиданной щедрости, позволил это сделать.

Итог: Польша оказалась в считаные месяцы наводнена товарами более низкой цены и, как клянутся польские фермеры, низкого качества: украинскую продукцию не кошмарят ограничениями и требованиями, которые предъявляют европейским сельхозпредприятиям.

Польский фермерский профсоюз «Солидарность» объявил, что с 20 февраля тракторы будут блокировать все пограничные переходы на границе с Украиной. Сама акция протеста, которую уже считают всеобщей, началась 18 февраля в польском населенном пункте Дорохуск — там фермеры заблокировали въезд на пункт пропуска «Ягодин — Дорохуск». А около пункта пропуска «Медыка — Шегини» всего днем ранее из поезда с украинской стороны фермеры просто высыпали зерно на железнодорожные пути.

Именно во время вчерашних протестов на границе заметили трактор с советским флагом и большим плакатом: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями!»

Такого польские власти не потерпели: полиция быстро заставила фермера флаг убрать, плакат снять, а протестующие открестились от призыва к российскому президенту. Дескать, каждый участник протеста лично ответственен за плакаты, которые он приносит. Теперь мужчине грозит как минимум штраф — за «пропаганду тоталитарного госстроя» (оцените красоту формулировки). Но скандал-то уже начался.

Global Look Press

Киев мгновенно поднял оскорбленный вой. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк польских фермеров осудил.

«А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку: пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев», — прокомментировал он новость о том, что зерно высыпали на железную дорогу, представляя, как польские фермеры только и мечтают, чтобы навредить Украине.

В украинском Минкульте официально отреагировали на этот же инцидент.

«Обращение отдельных польских фермеров с украинским зерном — осознанная провокация, цель которой — уничтожение духа добрососедства между украинцами и поляками», — заявили в ведомстве.

Тем временем издание Mysl Polska поговорило с одним из организаторов акций протеста, Пшемыславом Леппертом, который объяснил, что фермеры борются за свои интересы, а не против чьих-либо.

Выступив в поддержку Киева в феврале 2022 года, Польша закабалила сама себя, получив в благодарность тонны дешеврнр зерна и сахара, убивающих местный бизнес. Кстати, в беседе журналист Матеуш Пискорский упомянул, что украинское зерно зачастую вовсе не украинское, а произведенное американскими корпорациями вроде Cargill или Monsanto.

«Как нам сказать им сегодня, что мы не можем продолжать впускать все это, когда пять минут назад мы кричали, что нужно им помочь? Мы стали заложниками своего мнения. Предыдущее правительство отложило решение проблемы. Была эта дружба с президентом Украины, подчеркивающая, как мы их вооружаем, помогаем им, даем наши танки, жирные миллиарды», — сокрушался Лепперт.

Global Look Press

Как сообщил журналистам Wyborcza организатор другого протеста Лукаш Мура, ответственный в том числе за акцию с выбрасыванием зерна из Украины на железнодорожные пути, качество продукции оставляет желать лучшего.

«Для чего нужны стандарты ЕС? Чтобы продукты питания были наилучшего качества. А пока мы видим заплесневелое зерно в этих открытых вагонах на границе. Оно не годится ни для еды, ни для корма, ни даже для перегонки. Куда же оно девается? Скажу так. До конфликта эти украинские продукты куда-то же девались. Значит, нужно сделать все, чтобы их можно было перевозить. Пусть вагоны въезжают в Польшу, но запечатанные до самого порта, а затем пусть отправляются в мир», — отрезал он.

Global Look Press

Фермеры против ЕС и властей Польши

Но киевским властям не нужно считать, что для польских фермеров свет клином сошелся только на них. Не меньший зуб в Польше точат на Брюссель, который вовсю использует против государств Евросоюза зубодробительные меры.

Небольшим промышленникам в сельском хозяйстве остается только перекреститься и надеяться, что какая-нибудь параллельная работа, никак не связанная с фермерством, поможет выкарабкаться умирающим предприятиям.

Никто из нас не понимает, почему наши представители, которых мы избрали в Европарламент, действуют против собственных граждан. Это непостижимо. Никто из нас здесь этого не понимает. Как можно ограничить себя? Мы не ограничены кем-то другим. И вот что странно, что мы ограничены нашими же людьми. Пшемыслав Лепперт

Недовольны протестующие и реакцией родного правительства. Организатор протестов Куявско-Поморского воеводства Пшемыслав Лепперт рассказал, что никто из местных политиков не обращался к фермерам, чтобы выяснить их требования.

«Все хотят быть в этом якобы проэкологическом, проевропейском направлении и думают, что им этого достаточно. Они поддерживают все предположения ЕС. Мы с этим не согласны. И они должны спросить нас, как мы это видим», — посетовал он.

По словам Лепперта, требования ЕС к Польше с момента вступления в объединение убили множество перспективных предприятий, заменив их немецкими продуктами и товарами интернациональных корпораций.

«Все в итоге ликвидировали, поскольку заводы не отвечали санитарным и другим требованиям. Появились могущественные корпорации. Остальные заводы массово закрылись — молочные, мясные, перерабатывающие. Все под лозунгом, что мы должны адаптироваться, поскольку они не соответствуют определенным стандартам. Хотя никто не знал, о каких стандартах мы говорим», — заявил фермер.

Пока что польские власти относятся к протестам довольно лояльно: полиция ведет себя прилично, дубинками и водометами никого от границы не отгоняют (а могли бы — вспомним, какой разгром полиция и протестующие устроили в Брюсселе), официальные лица стараются говорить о фермерах крайне аккуратно.

Но и реагировать на протесты аграриев в Варшаве тоже должны. Вопрос, как они это сделали — в интересах своих граждан или по указке европейских хозяев? Премьер республики Дональд Туск выдал решение, которое потенциально взбесит фермеров: пограничные переходы с Украиной войдут в список объектов критической инфраструктуры в ближайшие часы.

По сути, это карт-бланш на использование против митингующих на границе как полиции, так и армии.

Туск только что признал приоритет интересов украинских олигархов над польскими фермерами. Адам Веломский профессор

До этого момента вся резкость польских протестов выражалась символическими жестами: плакатами с упоминанием Владимира Путина и высыпанием украинского зерна. Это были действия, чтобы дать понять Киеву и Варшаве: помогать союзникам, даже таким сомнительным, нормально, но пора и честь знать.

Только проблема в том, что честь у киевского режима, да и в польском правительстве — в дефиците.