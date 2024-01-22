Мир 22 января 2024, 10:12 Евросоюз уступил Польше в ограничении экспорта зерна с Украины FT: Польша добилась уступки ЕС по ограничению экспорта продовольствия с Украины Jens Büttner/dpa/globallookpress

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Новое правительство Польши добилось уступки со стороны Евросоюза в борьбе за ограничение экспорта украинских продуктов питания. Как написало издание Financial Times, Брюссель будет стремиться контролировать приток сельскохозяйственной продукции в те места, где она рискует привести к снижению цен.

Польша и Венгрия ввели односторонние запреты на импорт украинской продукции в апреле 2023 года после массовых протестов фермеров из-за дешевого зерна с Украины, приведшего к перенасыщению на внутреннем рынке. Запрет оказался нарушением общего торгового права ЕС. Теперь Европейская комиссия собирается предложить дополнительные гарантии странам, граничащим с Украиной, после того как она продлит беспошлинный и неквотируемый доступ.

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Комиссар по торговле Валдис Домбровскис сообщил Financial Times, что предложение будет включать в себя «защитные меры для конкретной страны», позволяющие Брюсселю блокировать импорт, если рынок конкретной страны будет наводнен.

«Мы будем рассматривать, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам — членам ЕС, и один из способов сделать это — ввести гарантии для конкретных стран», — заявил он.

Домбровскис подчеркнул, что влияние торговли или экспорта украинской сельскохозяйственной продукции распределено очень неравномерно.

Украинское руководство, пытаясь хотя бы чуть-чуть стабилизировать ситуацию в экономике своей страны, все больше противодействует интересам Польши. Страна в одностороннем порядке продлила запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на позицию Еврокомиссии. Поляки с начала ноября перекрыли четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной. Словакия и Венгрия тоже запретили импорт некоторых продуктов с Украины. Ранее украинская сторона смогла уговорить Польшу пропустить порожние фуры, застрявшие на границе, однако конфликт не исчерпан.