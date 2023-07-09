Мир 09 июля 2023, 23:09 Украина пообещала не применять кассетные бомбы на территории России — Белый дом Белый дом: Украина дала США гарантии неприменения кассетных бомб на территории России Pxhere

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Украина предоставила США гарантии неприменения американских кассетных боеприпасов на территории России. Об этом в ходе брифинга заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова привел ТАСС.

Использование кассетных боеприпасов ВСУ, по словам Салливана, будет ограничено рядом условий.

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«Одно из них — это то, что они (ВСУ — прим. ред.) не будут применять их на российской территории, они будут применять их только на собственной территории», — сказал советник президента США по нацбезопасности.

США намерены передать Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Президент США Джо Байден объяснил это решение тем, что и у Украины, и у Штатов заканчивались обычные снаряды.

Как отметили французские СМИ, решение США о поставках Украине такого рода боеприпасов продемонстрировало слабость Америки перед Россией. Белый дом столь спорным шагом фактически признал истощение американских оружейных резервов, указали авторы.

Военный эксперт Сун Чжунпин счел, что решение о передаче Украине кассетных боеприпасов Байден принял из-за необходимости ликвидировать запасы собственной страны. Как отметил военный эксперт, срок годности многих этих боеприпасов уже подходит к концу.