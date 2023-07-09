Мир 09 июля 2023, 12:20 Французские СМИ указали на слабость США перед Россией Le Monde: США признали слабость перед Россией поставками Украине кассетных боеприпасов РИА «Новости»

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Решение американской администрации о поставках Украине кассетных боеприпасов продемонстрировало слабость США перед Россией. На это указали в материале французского издания Le Monde.

Авторы статьи отметили, что столь спорным шагом Белый дом фактически признал истощение американских оружейных резервов.

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«Для США это признание собственной слабости. И оно касается всех зарубежных союзников Украины. Боевые действия идут на украинской территории, а это значит, что именно местные жители окажутся в большой опасности», — отметили в материале.

Несколько дней назад Белый дом анонсировал новые военные поставки Украине, в которые войдут артиллерийские снаряды типа DPICM. Это запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что решение о поставках кассетных снарядов включает Байдена в список военных преступников.

Против передачи ВСУ кассетных боеприпасов ранее выступили крупные союзники США — Канада и Германия.