Мир 07 июля 2023, 22:12 Пакет военной помощи с кассетными боеприпасами для Украины обойдется Пентагону в $800 млн Пентагон оценил пакет военной помощи Украине с кассетными боеприпасами в $800 млн РИА «Новости»

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США анонсировали передачу Украине кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Как сообщил ТАСС, сумму озвучил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

«В новый пакет помощи на 800 миллионов долларов войдут артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные боеприпасы», — сообщил он на брифинге.

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В пакет помощи для ВСУ вошли него вошли кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий калибра 155 мм, 32 боевые машины пехоты (БМП) Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker.

«В пакет также войдут боеприпасы для систем Patriot, HIMARS, БМП Bradley, БТР Stryker, планирующие боеприпасы, системы для расчистки заграждений, уничтожения минных заграждений и запчасти», —рассказал Кол.

Представитель Минобороны уточнил, что у США есть «сотни тысяч кассетных боеприпасов», но их количество, передаваемое Украине, объявляться не будет.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил накануне, что лидеры стран НАТО утвердят на саммите 11-12 июля многолетний пакет помощи Украине. Это позволит стране приблизиться к членству в альянсе.