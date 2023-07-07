Мир 07 июля 2023, 23:48 Байден объяснил передачу Украине кассетных снарядов Байден: кассетные снаряды передали Украине, поскольку у нее и США кончаются обычные РИА «Новости»

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Решение передать Украине кассетные боеприпасы приняли из-за того, что и у Украины, и у США заканчивались обычные снаряды. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден в интервью телеканалу CNN.

Байден отметил, что ход конфликта зависит от боеприпасов, которые у ВСУ заканчивались. В США, подчеркнул американский лидер, их тоже мало.

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«Поэтому я принял рекомендацию министерства обороны передать — не в качестве постоянной меры, но на переходный период — такие снаряды, пока мы не произведем большее боеприпасов калибра 155 миллиметров», — объяснил глава Белого дома.

Байден добавил, что «это было непростое решение».

США передадут Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Сумму озвучил заместитель министра обороны страны по политическим делам Колин Кол.

Помимо этого, в очередной пакет помощи войдут 32 боевые машины пехоты (БМП) Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker, боеприпасы для систем Patriot и HIMARS.