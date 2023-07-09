Мир 09 июля 2023, 22:06 Байдена уличили в тайной операции на Украине Global Times: США вместо утилизации кассетных боеприпасов, передадут их Украине РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден принял решение передать Украине кассетные боеприпасы из-за необходимости ликвидировать запасы собственной страны. Такое мнение высказал военный эксперт Сун Чжунпин в статье для Global Times.

Автор отметил, что Штаты начали производить кассетные боеприпасы еще во времена холодной войны, и страна накопила их в большом количестве.

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«Сейчас срок годности многих из них уже подходит к концу», — отметил Сун Чжунпин.

Вместо того, чтобы утилизировать эти боеприпасы, Белый дом решил передать их ВСУ, считает военный эксперт. При этом такое решение приняли, несмотря на возможные жертвы среди мирного населения, указал автор.

Депутат Европарламента Мик Уоллес ранее назвал возможных жертв переданных Киеву кассетных боеприпасов. По его мнению, отправка их большего количества принесет больше страданий украинцам, чем кому-либо еще.

Против поставок киевскому режиму кассетных боеприпасов высказался и депутат бундестага от СДПГ Ральф Стенгер. Политик также отметил, что их применение неизбежно приведет к гибели мирных жителей. Замглавы МИД Украины Андрей Мельник выразил свое недовольство опасениями зарубежных политиков. Свое мнение он высказал в оскорбительной форме.