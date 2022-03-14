Украина назвала время начала переговоров с Россией 14 марта

Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в режиме видеосвязи в понедельник, 14 марта. Меропрятие начнется в 10:30. Об этом украинскому изданию «Страна.ua» рассказал член украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде страны Давид Арахамия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров намечен на понедельник, 14 марта. Это подтвердил и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В Белоруссии прошли уже три этапа переговоров РФ и Украины в формате личных встреч. В результате представители обеих сторон сообщили о прогрессе в понимании, а также не исключили скорое подписание некоторых совместных документов.

Ранее Дмитрий Песков назвал встречу Путина с Зеленским «концептуально возможной». При этом он подчеркнул, что сначала делегации и министры должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата.