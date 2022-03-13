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    13 марта 2022, 14:55

    Песков назвал встречу Путина с Зеленским «концептуально возможной»

    Представитель Кремля Песков оценил возможность встречи президента РФ Путина с украинским президентом Зеленским

    Оксана Кириллова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского «концептуально возможна», но сначала делегации и министры обеих стран должны «выполнить свою работу». Пескова процитировал «Интерфакс».

    «Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского, да, действительно, концептуально она возможна, но сначала и делегации, и министры должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата», — сказал представитель Кремля журналистам.

    Он подчеркнул, что позиции российской стороны «известны, четко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков». Россия ждет встречных формулировок.

    Ранее, 10 марта, Украина попросила Германию организовать встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Немецкий канцлер Олаф Шольц занялся переговорами со всеми сторонами. По данным главы МИД РФ Сергея Лаврова, Путин не отказывается от встречи с украинским коллегой.