Слуцкий заявил о «существенном прогрессе» в переговорах с Украиной

В переговорах между Россией и Украиной наблюдается существенный прогресс, который в ближайшее время может перерасти в единые позиции обеих сторон и подписание документов. Об этом депутат Госдумы Леонид Слуцкий, входящий в состав российской делегации, заявил в интервью RT.

«Мы увидим существенный прогресс. По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», — сказал глава комитета ГД по международным делам.

Слуцкий назвал подписание документов «архиважным» шагом, который ляжет в основу снижения градуса напряженности.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, который также участвует в переговорах, ранее высказал мнение, что стороны подошли к компромиссу. Он сказал, что они уже приступили к оформлению договоренностей. По его словам, российская сторона изменила свое видение ситуации.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее также отметил продвижение в переговорах РФ и Украины. Турецкий министр заявил, что есть сближение позиций по некоторым вопросам.