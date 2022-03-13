Песков опроверг сообщение об идущих «прямо сейчас» переговорах РФ и Украины

В настоящий момент российско-украинские переговоры не идут. Они запланированы на понедельник, 13 марта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского сообщило, что переговоры между двумя страна идут прямо сейчас.

«Нет. Переговоры запланированы на завтра», — опроверг информацию агентства Песков.

В настоящее время прошло три раунда переговоров между Россией и Украиной. В ходе общения сторону удалось достичь понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров.

Участник переговоров, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщал, что стороны подошли к компромиссу и уже началась подготовка к оформлению договоренностей.

Представитель российской делегации, депутат Госдумы Леонид Слуцкий также заявил о существенном прогрессе в переговорном процессе. Он уточнил, что возможно в скором времени получится подписании совместные документы.

Ранее также сообщалось, что украинская община Крыма призвала Украину выполнить все условия России.