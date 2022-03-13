Киев подтвердил переговоры с Москвой 14 марта

Рабочие группы, созданные в рамках переговоров России и Украины, функционируют на постоянной основе. 14 марта состоятся очередные переговоры, на которых предполагается подвести предварительные итоги работы. Об этом сообщил советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк. Его слова привело РИА «Новости».

«Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой круг вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов», — сообщил Подоляк.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного советника украинского лидера Владимира Зеленского сообщило, что переговоры между Москвой и Киевом проводились вечером 13 марта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это сообщение. Он сказал, что общение запланировано на понедельник, 14 марта.

Ранее на территории Белоруссии состоялись три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию отношений между странами. Стороны пришли к пониманию по обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки продуктов и лекарств.

Позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий сообщали, что стороны достигли существенного прогресса. По их словам, возможно скорое подписание совместных документов.