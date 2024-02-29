Важное 29 февраля 2024, 20:32 Угрозу прямого столкновения России и НАТО увидели в поражении Украины Глава Пентагона Остин: поражение Украины приведет к войне России и НАТО РИА «Новости»

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Конфликт на Украине не остановится после поражения ВСУ, а приобретет глобальные масштабы и приведет к реальному столкновению России и НАТО. С таким прогнозом выступил министр обороны США Ллойд Остин в ходе слушаний в палате представителей.

Он подчеркнул, что подобное развитие событий вполне реально на фоне успешного продвижения российских войск на протяжении последних недель.

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«Если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — привело заявление Остина РИА «Новости».

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию ответил на заявление руководителя Стратегического командования Вооруженных сил США генерала Энтони Коттона о возможности переговоров о стратегической стабильности.

Глава государства отметил, что Россия готова к диалогу, но сомневается в добросовестных намерениях США, так как правящая американская верхушка никогда не скрывала своих враждебных намерений.

«Они пытаются нанести России стратегическое поражение на поле боя и на полном серьезе обсуждать стратегическую стабильность. Можно привести это как наглядный пример лицемерия», — заявил Путин.

На этой неделе об отправке на Украину сухопутных войск НАТО заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Несмотря на резкую критику со стороны европейских коллег, от своих слов отказываться он не стал.

Макрон подчеркнул, что заранее продумал свою инициативу и прекрасно понимал, с каким предложением обратился к лидерам стран ЕС.