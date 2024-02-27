Мир 27 февраля 2024, 17:56 Идея Макрона по отправке войск на Украину не нашла поддержки в ЕС Писториус: никто не поддержал идею Макрона отправить войска на Украину Alexis Sciard / Global Look Press

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Ни один из участников конференции по поддержке Украины в Париже не поддержал идею французского президента Эммануэля Макрона об отправке военных на территорию этой страны. Об этом на пресс-конференции заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

«Насколько мне известно, это никто не поддержал», — сказал он.

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Писториус выразил мнение, что отправка военных из Европы на Украину приведет к еще большей эскалации конфликта.

«Немецкие военные не отправятся на Украину, это исключено», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее Макрон допустил, что европейские военные отправятся на Украину. По его словам, лидеры западных государств обсуждали такую вероятность, но пока не пришли к консенсусу.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что столкновение с НАТО станет неизбежным в случае появления войск из Европы на Украине.