29 февраля 2024, 19:53
Макрон подтвердил свое заявление об отправке войск на Украину
Макрон назвал взвешенными свои слова об отправке войск стран ЕС на Украину
Заявления об отправке войск стран НАТО на Украину были взвешенными и продуманными Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время посещения Олимпийской деревни в Париже. Его слова привела газета Le Monde.
«Это достаточно серьезные темы. Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и выверено», — заверил он.
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По словам Макрона, он заранее продумал свою речь. При этом он не стал делиться геополитическими комментариями о последствиях такого рода заявлений.
После конференции лидеров стран Евросоюза Макрон допустил возможную отправку европейских войск в зону конфликта. Немецкий канцлер Олаф Шольц не согласился с президентом Франции, подчеркнув, что европейских военных на Украине не будет.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова французского лидера, отметил, что у европейских политиков отсутствует инстинкт самосохранения, поэтому Россия должна быть всегда начеку.
Эммануэль Макрон
НАТО
Украина
Франция
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