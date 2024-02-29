Мир 29 февраля 2024, 19:53 Макрон подтвердил свое заявление об отправке войск на Украину Макрон назвал взвешенными свои слова об отправке войск стран ЕС на Украину Aurelien Morissard / Global Look Press

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Заявления об отправке войск стран НАТО на Украину были взвешенными и продуманными Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время посещения Олимпийской деревни в Париже. Его слова привела газета Le Monde.

«Это достаточно серьезные темы. Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и выверено», — заверил он.

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По словам Макрона, он заранее продумал свою речь. При этом он не стал делиться геополитическими комментариями о последствиях такого рода заявлений.

После конференции лидеров стран Евросоюза Макрон допустил возможную отправку европейских войск в зону конфликта. Немецкий канцлер Олаф Шольц не согласился с президентом Франции, подчеркнув, что европейских военных на Украине не будет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова французского лидера, отметил, что у европейских политиков отсутствует инстинкт самосохранения, поэтому Россия должна быть всегда начеку.