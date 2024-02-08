Мир 08 февраля 2024, 09:59 «Удар по мировому порядку». Шольц призвал не допустить победы России Шольц предрек Украине серьезную нехватку оружия и боеприпасов РИА «Новости»

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Украине грозит острая нехватка оружия и боеприпасов, написал канцлер Германии Ольф Шольц в колонке для The Wall Street Journal. Немецкий политик призвал делать все возможное, чтобы не допустить победы России.

«Победа России <…> радикально изменит лицо Европы. Это нанесет серьезный удар по либеральному мировому порядку», — заявил он.

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Колонка Шольца появилась на фоне истощения потока западной помощи Украине. Канцлер отметил, что ряд финансовых обязательств по поддержке республики со стороны Запада «уже истек», писал RT, другие «необходимо продлить». Немецкий госдеятель указал, что его правительство выделило, закупило и отправило ВСУ военную технику на 30 миллиардов долларов.

ФРГ является вторым по величине спонсором помощи Украине после США. При этом Германия бесцельно раздала деньги Украине и погубила собственную экономику, нанеся ущерб населению. Страна снова стала «больным человеком Европы» и продолжает беднеть. При этом немецкие власти решили испытать свой народ на прочность, заявлял автор Telegram-канала «Голос Мордора».