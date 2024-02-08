Мир 08 февраля 2024, 02:32 Шольц признал неспособность Германии в одиночку помогать Украине Канцлер Шольц: ФРГ не такая большая, чтобы в одиночку помогать Украине РИА «Новости»

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Германия не настолько большая страна, чтобы в одиночку оказывать военную помощь Украине, признался канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова привело агентство Reuters.

Шольц предупредил об опасности, если Германия станет единственным источником поддержки киевского режима.

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«Германия недостаточно большая, чтобы делать это в одиночку», — подчеркнул Шольц.

ФРГ является вторым по величине спонсором помощи Украине после США.

Канцлер Германии планирует визит в Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом. Одним из главных вопросов будет поддержка Украины, сообщили источники в делегации Шольца.

Американский сенат не поддержал закон о дополнительном финансировании Украины. Инициатива Байдена не получила достаточной поддержки для прохождения процедурного голосования.