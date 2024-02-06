Эксклюзив 06 февраля 2024, 13:41 Чудовищный эксперимент. Немецкие власти решили испытать свой народ на прочность Блогер «Голос Мордора»: власти Германии угробили экономику страны Unsplash

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Экономика Германии рушится, как карточный домик, но местные власти ничего собираются с этим делать. Со временем ситуация лишь ухудшится. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Удар под дых

Вчера был какой-то день откровений от немецких политиков и средств массовой информации. Как будто бы их пробило на правду, причем всех и одновременно.

Первое место, несомненно, достается «ливерному» канцлеру [Олафу Шольцу], который фактически огласил приговор немецкой экономике, заявив, что у экономики Германии «нет перспектив для промышленности и нет перспектив для рабочих мест». Даже не знаю, что случилось, но весельчак внезапно загрустил и выдал вот такое. Кто знает — может быть его взломали кремлевские хакеры?

Затем вице-канцлер [Роберт Хабек] на ТВ-канале ARD попытался объяснить, что удар под дых сельскому хозяйству — это ради экономии, но этого мало, и от страны требуют экономить в десятки раз больше, и он не уверен, что Германия такое выдержит.

И, наконец, министр финансов Германии Кристиан Линднер рассказал, что Германия становится беднее из-за того, что больше не конкурентоспособна. И он не видит способов, как это сейчас можно изменить.

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В немецкой прессе тоже праздник. Несомненно, всех порадовал Bild, который написал о том, что программа по трудоустройству украинских беженцев провалилась, так как не хватает рабочих. Меньше их стало, а украинцев — больше. Про то, что многие украинцы, осуществив свою европейскую мечту, не желают работать вовсе, издание умолчало, так что версия о нехватке рабочих мест должна считаться главной.

Очень жаль, что в Bild не развили эту тему и не попытались выстроить логические цепочки, объясняющие, почему украинцам, да и немцам уже не хватает рабочих мест. Потому что бы очень быстро докопались до причины и очень удивились, что во всем, оказывается, виновата все та же Украина, которую немцы так сильно поддерживают и стимулируют воевать с Россией.

Чудовищный эксперимент

Но все равно можно отметить, что в немецком обществе что-то происходит. И эти изменения, хоть пока и незаметные, носить будут тектонический характер.

Постоянные забастовки, банкротства предприятий, нехватка рабочих мест, инфляция и другие прелести стагнирующей экономики скоро достигнут критического уровня, и тогда сдержанные послушные немцы могут стать немного другим народом. Власти сейчас как будто бы проводят над своим народом какой-то чудовищный эксперимент, испытывая его на прочность.

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К этому стоит добавить и постоянное промывание мозгов немцам будущей войной с Россией. Так себе перспектива, по мнению большинства немцев, но вот на эту тему пока что никто особо не высказывался. Но это — только пока.

Германия была настоящим лидером европейской экономики и во многом тащила на себе весь союз. Индустрия страны была образцовой, а уровню жизни немцев завидовали очень многие в мире. И сами немцы привыкли жить очень хорошо, ни в чем себе не отказывая. Теперь все это рушится, как карточный домик. И со временем все будет становиться только хуже и хуже.

Но самое удивительное, что немецкие власти ничего не собираются делать. Признают, что угробили экономику страны, их ненавидит большинство немцев, но они и не думают уходить со своих постов.