Мир 06 февраля 2024, 03:40 Министр финансов Германии сделал неожиданное признание Глава Минфина Линднер: Германия беднеет из-за отсутствия экономического роста РИА «Новости»

Читать 360tv в

Германия беднеет из-за отсутствия экономического роста. Такое заявление сделал глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер на мероприятии Bloomberg во Франкфурте.

«Мы больше не конкурентоспособны <…>. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем», — заявил немецкий министр финансов.

Реклама

Замечание Линднера свидетельствует о сложном положении крупнейшей экономики Европы. Министр заявил, что «непостижимо», почему правительство не делает никаких выводов из этого анализа. Министр имел в виду прогноз ОЭСР, согласно которому рост экономики ФРГ в 2024 году составит лишь 0,3%.

Ранее упадок немецкого автопрома отметил президент России Владимир Путин при осмотре павильона Сбера на выставке-форуме «Россия». Глава государства отметил, что Германия «уничтожает свою автомобильную промышленность», и пошутил, что «надо бы как-то им помочь».