Эксклюзив 06 февраля 2024, 12:30 «Рукотворная драма». Германия загубила собственную экономику, помогая Украине Политолог Станкевич: ФРГ бесцельно раздала деньги Украине и погубила экономику IMAGO/Emmanuele Contini/globallookpress

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Германия продолжает беднеть из-за отсутствия экономического роста. Глава Минфина Кристиан Линднер признал, что страна больше не конкурентоспособна. При этом ФРГ наращивает помощь Украине. Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич рассказал «360», что в Германии происходит драма, перерастающая в трагедию.

«Еще пять лет назад у ФРГ был профицит торгового баланса и профицит бюджета в 100 миллиардов евро. Она была самой благополучной экономически страной в Евросоюзе и первым в мире экспортером промышленной продукции. Взять и за несколько лет это погубить — надо было суметь», — отметил собеседник «360».

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Олаф Шольц — самый неудачный и беспомощный федеральный канцлер за 50 лет истории Германии как минимум, подчеркнул политолог. При этом страна продолжает направлять деньги на внешние цели, даже толком не формулируя их.

«То есть это такая рукотворная драма, которая постепенно превращается в трагедию. <…> Обездолив в значительной степени свою экономику и нанеся ущерб своему населению, Германия с упорством, достойным лучшего применения, продолжает раздавать бюджет», — сообщил аналитик.

Станкевич уточнил, что в данном случае имеет ввиду и помощь Украине, потому что внятных задач ФРГ перед собой не ставит.

«К чему она хочет прийти? Только что они увеличили помощь Украине в два раза, никаких политических целей, к которым Германия стремится, сформулировано не было», — добавил он.

Эксперт напомнил, что существовала политическая пословица: «Германия — это больной человек Европы». Ее использовали после войны, когда страна лежала в руинах. ФРГ жалели, стремились помочь, поднимали по мере сил. Не так давно известный британский журнал The Economist вновь вынес этот лозунг на обложку.

В бюджете Германии уже закончились деньги на оказание материальной помощи населению. Уполномоченный правительства ФРГ по делам востока страны Карстен Шнайдер рассказал, что сейчас невозможны инвестиции в будущее, потому что у государства есть внешние долги. Немцам придется «вернуть деньги» в казну через налоги.