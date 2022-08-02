Учения китайской армии вблизи Тайваня попали на видео

Народно-освободительная армия Китая организовала военные учения через пролив от острова Тайвань, у берегов восточной провинции Фуцзянь. Видео маневров показали местные СМИ.

Управление морской безопасности Китая объявило о действиях кораблей с боевыми стрельбами в акваториях Южно-Китайского моря со 2 до 6 августа, сообщили «Известия». Учения начались в полночь.

Журналисты связали проведение маневров с возможным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее спецборт уже приземлился в Малайзии, а вечером 2 августа отправится в сторону Тайваня. С ней на остров приедут еще пять членов Палаты представителей от Демократической партии США.

Китайские власти назвали этот визит опасным и провокационным. Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил, что это подорвет отношения между КНР и США, а дипломат Цао И от лица командования Восточного блока армии пообещал «похоронить любого вторгшегося врага».